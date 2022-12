Leipzig: Top-Trio gegen Bayern dabei?

RB Leipzig kann sich Hoffnungen machen, dass die verletzten Stammkräfte David Raum (Sprunggelenksverletzung), Timo Werner (Syndesmosebandriss) und Christopher Nkunku (Außenbandriss im Knie) zum Rückrunden-Auftakt wieder einsatzfähig sind. Das berichtet der ‚kicker‘.

Sehr fraglich sei allerdings ein Einsatz von letztgenanntem Franzosen. Absolut keine Chance auf eine Rückkehr gegen den FC Bayern am 20. Januar hat der am Kreuzband verletzte Stammkeeper Péter Gulácsi. Beim Ungarn steht eher die Frage im Raum, ob er in dieser Saison noch einmal ins Leipziger Tor zurückkehren kann.

