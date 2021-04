Union: Zingler geht von Fischer-Verbleib aus

Union Berlin-Präsident Dirk Zingler glaubt fest daran, dass Erfolgstrainer Urs Fischer dem Verein über die Saison hinaus erhalten bleibt. In einer Medienrunde auf das Thema angesprochen, entgegnet der 56-Jährige, dass er „felsenfest“ davon ausgehe, „dass Urs Fischer und ich eine tolle nächste Saison hier in der Alten Försterei haben werden“ (zitiert via ‚kicker‘).

Sollte der Schweizer aber doch eines Tages mit dem Wunsch auf Veränderung an den kürzlich neu gewählten Präsidenten herantreten, würden ihm keine Steine in den Weg gelegt werden. „Ich würde Urs Fischer niemals zu etwas zwingen. Das würde mein Respekt ihm gegenüber gar nicht möglich machen. Wenn ein Mensch wie Urs Fischer zu einer Entscheidung kommt, die ihn hier wegführen wollte, dann weiß ich, dass diese Entscheidung begründet und klug ist, weil er ein kluger Mensch ist“, so Zingler. Fischer steht seit 2018 bei den Köpenickern an der Seitenlinie und spielt bereits die zweite erfolgreiche Saison nach dem Aufstieg in die Bundesliga.