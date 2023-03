HSV: Aus für 2,5-Millionen-Einkauf Amaechi?

Flügelspieler Xavier Amaechi hat beim Hamburger SV offenbar keine Zukunft mehr. Cheftrainer Tim Walter ließ nach dem Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (2:0) durchblicken, dass für den Engländer die Zeit am Volkspark bald vorbei ist. Gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ sagte Walter: „Ich war sehr unzufrieden. Er muss nicht denken, dass er hier zurückkommt und nichts zeigt. Wenn ich eins machen kann, ist es laufen. Mache ich das nicht, sitze ich.“ Im Sommer endet Amaechis Vertrag.

Der 21-jährige Engländer war gegen Braunschweig zur Halbzeit ein- und nach knapp 20 Minuten wieder ausgewechselt worden. „Man sollte nicht immer die Schuld bei anderen suchen, sondern an sich selbst arbeiten“, fuhr Walter fort, „so kommt man weiter. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.“ Amaechi war 2019 für 2,5 Millionen Euro vom FC Arsenal zum HSV in die zweite Liga gewechselt. Das große Vertrauen konnte der Youngster jedoch auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen nie zurückzahlen. Unter drei unterschiedlichen Trainern konnte sich der Linksfuß nicht durchsetzen. In der laufenden Saison stehen 144 Einsatzminuten verteilt auf acht Einsätze zu Buche.

