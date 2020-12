Neuer Messi-Plan: Verlängerung statt Wechsel?

Lionel Messi wollte den FC Barcelona im Sommer unbedingt verlassen, daraus und aus seiner Abneigung gegen die Sportliche Führung um Präsident Josep Maria Bartomeu macht der Argentinier kein Geheimnis. Bartomeu ist inzwischen weg, Messis Vertrag läuft aber noch immer im kommenden Sommer aus. Manchester City und Paris St. Germain hoffen auf den ablösefreien Zuschlag.

Doch Messi hat offenbar andere Pläne. Nach Informationen des spanischen TV-Senders ‚Gol‘ will sich der 33-Jährige mit dem künftigen Barça-Präsidenten, der am 24. Januar gewählt wird, zusammensetzen und über eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison bis Sommer 2022 sprechen.

Katar oder USA?

Nach Ablauf des Kontrakts plane Messi dann, seinen Fokus ganz auf die Winter-WM in Katar zu richten, die argentinische Nationalmannschaft startet die Vorbereitung im Oktober. Im Anschluss an die Weltmeisterschaft, also Anfang 2023, soll es laut ‚Gol‘ noch einmal auf Vereinsebene weitergehen – entweder Messi bleibe direkt in Katar oder es gehe in die USA.

Inter Miami gilt dort als mögliches Ziel. In Barcelona dürften die Hoffnungen der Messi-Anhänger wohl vor allem auf Joan Laportas Schultern ruhen. Der Präsidentschaftskandidat, bereits von 2003 bis 2010 im Amt, pflegt ein gutes Verhältnis zu Messi und hat sich mit dem sechsfachen Weltfußballer bereits ausgetauscht.