Eintracht: Top-Ablöse für Ramaj

Diant Ramaj spült Eintracht Frankfurt wohl eine große Ablösesumme in die Kassen. ‚Sport1‘ berichtet, dass Eintracht Frankfurt von Ajax Amsterdam acht Millionen Euro plus mögliche leistungsbezogene Boni in Höhe von vier Millionen für den 21-jährigen Torhüter erhalten wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber dem TV-Sender wollte die Eintracht den Wechsel des Torwarttalents weder bestätigen noch dementieren. Ramaj sollte in Frankfurt eigentlich als Nachfolger von Kevin Trapp (33) heranreifen, nun trennen sich die Wege vorzeitig.

Lese-Tipp

Entscheidung im Sow-Poker