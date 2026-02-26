CR7 wird Vereinseigentümer

Cristiano Ronaldo engagiert sich künftig als Investor im spanischen Fußball. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, erwirbt der 41-Jährige 25 Prozent der Anteile am spanischen Zweitligisten UD Almería. Nachdem eine saudische Investorengruppe die Andalusier im vergangenen Jahr übernommen hatte, steigt nun auch der größte Star der Saudi Pro League bei den Spaniern mit ein.

Update (11:30 Uhr): Mittlerweile hat UD Almería den Anteilsverkauf offiziell bestätigt.

Ronaldo zeigt sich zufrieden mit seinem neuen Projekt: „Ich hatte schon lange den Wunsch, mich auch abseits des Platzes im Fußball zu engagieren. UD Almería ist ein spanischer Verein mit einer starken Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich möchte mit dem Führungsteam zusammenarbeiten und den Verein in seiner neuen Wachstumsphase unterstützen.“ Almerías Präsident Mohamed Al-Khereiji hebt die Bedeutung des Deals hervor: „Wir freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat, um hier zu investieren. Er gilt als der größte Spieler aller Zeiten, kennt die spanischen Ligen sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier sowohl in Bezug auf die Mannschaft als auch auf die Akademie aufbauen.“