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Offiziell Bundesliga

Leipzig verkündet Reitz-Kauf

Im Preissegment um die 20 Millionen Euro kauft RB Leipzig liebend gerne ein. Diesmal kommt der neue Mann von der Bundesliga-Konkurrenz.

von Lukas Hörster - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Rocco Reitz will mit Trainer Eugen Polanski abklatschen @Maxppp

RB Leipzig kann für die kommende Saison mit Rocco Reitz planen. Wie die Sachen mitteilen, kommt der Mittelfeldspieler im Sommer von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach.

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Ab dem 1. Juli tritt ein bis 2031 gültiger Vertrag in Kraft. Als Ablöse fließen inklusive Nachschlag bis zu 23 Millionen Euro an den Niederrhein. Der Sockelbetrag liegt bei kolportierten 18 bis 20 Millionen.

RB Leipzig
RB Leipzig verpflichtet Rocco Reitz 📝

Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer aus Mönchengladbach zu den Roten Bullen und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2031 🤝

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RB-Sportchef Marcel Schäfer freut sich: „Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Daher freuen wir uns sehr, dass der Transfer geklappt und sich die langfristigen Bemühungen gelohnt haben. Hervorheben kann man sicher die stets transparenten und fairen Verhandlungen mit allen Beteiligten.“

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Gladbach verliert Identifikationsfigur

Für Reitz wird Leipzig die erste Profistation außerhalb von Gladbach. Der 23-Jährige durchlief die Nachwuchsabteilung der Fohlen. In dieser Saison wird er aller Voraussicht nach noch die 100-Spiele-Marke für die Profis knacken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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