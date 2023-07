BVB: Kehl spricht über Álvarez

Sebastian Kehl hat die Spekulationen um Edson Álvarez (25) heruntergespielt. In einer Medienrunde stellte Borussia Dortmunds Sportdirektor klar: „Ja, Edson Álvarez ist ein interessanter Spieler. Aber es gab keine einzige Verhandlungsrunde mit Ajax Amsterdam.“ Vor allem aufgrund der hohen Ablöseforderung von bis zu 40 Millionen Euro wurde der BVB in der Personalie letztlich nicht aktiv, berichtete kürzlich der ‚Telegraaf‘. Zudem strebt man eine Vertragsverlängerung mit Emre Can (29) an.

Dass der mexikanische Nationalspieler in den kommenden Wochen noch einmal ein konkreteres Thema in Dortmund wird, ist dem Vernehmen nach aber noch nicht komplett ausgeschlossen. Und auch beim FC Bayern hat man den defensiven Mittelfeldspieler weiterhin im Blick.

