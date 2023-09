Eintracht: Nkounkou will lange bleiben

Linksverteidiger Niels Nkounkou sieht sich bei Eintracht Frankfurt nicht auf der Durchreise. „Es stimmt, ich war zuletzt viel unterwegs. Aber ich wünsche mir Stabilität bei einem Klub, möchte langfristig bleiben und weiter lernen“, sagte der Sommer-Neuzugang auf seiner ersten Pressekonferenz als Eintracht-Spieler.

Für gut sieben Millionen Euro Ablöse eisten die Frankfurter Nkounkou vom französischen Zweitligisten AS St. Étienne los. Der 22-Jährige will das Vertrauen zurückzahlen und sich jetzt erst einmal „bestmöglich anpassen“. Die Herausforderung im deutschen Oberhaus ist ihm bewusst: „In der Bundesliga ist die Intensität höher. Ich weiß, dass ich weiter an meiner Physis arbeiten muss.“