Giroud, Hernández & Co.: Milans Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Der AC Mailand arbeitet eifrig an der Zusammenstellung eines hochwertigen Kaders für die kommende Saison. Einige Personalfragen könnten sich in Kürze klären. So absolviert Olivier Giroud vom FC Chelsea zur Stunde seinen Medizincheck bei den Rossoneri. Der 34-jährige Angreifer wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Zudem sollen alsbald die Verpflichtungen von Brahim Díaz (21) von Real Madrid und Ballo Touré von der AS Monaco (24) perfekt gemacht werden. Erstgenannter spielte bereits in der vergangenen Spielzeit leihweise in der italienischen Modestadt und soll nun erneut ausgeliehen werden. Teil des Deals ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro. Für 27 Millionen sollen sich die Königlichen allerdings eine Rückkaufklausel gesichert haben, um den Zugriff auf den talentierten Offensivspieler nicht zu verlieren.

Bei Touré steht Milan italienischen Medienberichten zufolge vor dem Durchbruch. Nach Informationen von Transferexperte Gianluca Di Marzio kostet der Linksverteidiger rund 4,5 Millionen Ablöse. Nach den Verpflichtungen von Mike Maignan (26, OSC Lille) sowie Sandro Tonali (21, Brescia Calcio) und Fikayo Tomori (23, FC Chelsea) könnten in Kürze also die Transfers vier, fünf und sechs festgezurrt werden.

Drei kommen, drei könnten gehen

Doch auf der Abgabeseite wird sich voraussichtlich noch einiges beim italienischen Vizemeister tun: So zählt Rafael Leão (23) zu den potenziellen Kandidaten für einen Abschied. Unter anderem Borussia Dortmund zählt dem Vernehmen zum Interessentenkreis für den portugiesischen Stürmer.

Jens Petter Hauge (21) soll ebenfalls für rund 15 Millionen Euro zu haben sein – Eintracht Frankfurt hat einem Bericht zufolge ein erstes Angebot abgegeben. Zudem buhlt Paris St. Germain intensiv um Theo Hernández (23) und hat nach Informationen der ‚Tuttosport‘ ein 40-Millionen-Angebot für den Linksverteidiger eingereicht, das man in Mailand jedoch postwendend abgelehnt habe.

Den Klubverantwortlichen steht ein geschäftiger Sommer bevor. Es gilt trotz möglichen Abgängen einen konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen, mit dem man in der nächsten Saison um die Meisterschaft mitspielt. Sportdirektor Paolo Maldini ist gefragt.