Hinteregger über Profi-Comeback: „Wenn ich nicht pleite bin“

Martin Hinteregger hat keinerlei Pläne, in den Profifußball zurückzukehren. Wie der Österreicher im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, sei dies nicht in seinem Kopf. „Wenn ich nicht morgen pleite bin, dann komme ich nicht zurück“, scherzt der Linksfuß. Mit seinem Amateur-Dasein sei er sehr glücklich, so Hinteregger: „Dieses Leben, das ich jetzt führe, ist nicht mit vorher vergleichbar. Es gibt nur positive Aspekte und keinen negativen.“ Seit einigen Monaten ist der frühere Skandal-Profi für seinen Heimatklub SGA Sirnitz in der Unterliga aktiv.

Auch eine Rolle als Funktionär kommt für den Innenverteidiger nicht in Frage: „Im Profifußball treffe ich wieder auf Leute, die nicht das Beste von einem wollen. Und eine Arbeit als Trainer kann ich mir nicht vorstellen.“ Im vergangenen Sommer beendete Hinteregger seine Karriere nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen wurde er Europa League-Sieger. In der Bundesliga lief der 30-Jährige zudem für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg auf.

