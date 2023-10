Conte spricht über Napoli

Antonio Conte kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank bei Vereinen wie der SSC Neapel oder der AS Rom vorstellen. In einem Interview in der italienischen TV-Show ‚Belve‘ erklärte der 54-Jährige: „Ich würde gerne eines Tages ein Abenteuer in Rom oder Neapel ausprobieren, aber normalerweise bevorzuge ich es, am Ende der Saison einzusteigen.“

Ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien habe er kürzlich abgelehnt: „Ich habe mich entschieden, nein zu sagen.“ Im März dieses Jahres war Conte bei Tottenham Hotspur entlassen worden.