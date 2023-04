Barcelona: Dreikampf um Raphinha?

Die Interessenten für Raphinha vom FC Barcelona häufen sich. Einem Artikel der spanischen ‚as‘ zufolge ist nun auch Tottenham Hotspur in den Poker um den brasilianischen Flügelspieler eingestiegen. Laut der Sportzeitung fehlt dem 26-Jährigen die Wertschätzung seitens der Katalanen. Etwas, das dazu führen könnte, dass der Linksfuß im Sommer zurück auf Insel wechseln möchte.

Die Verantwortlichen der Blaugrana seien sich bei Raphinha uneinig. Innerhalb des Klubs gebe es sowohl Befürworter als auch Kritiker des Brasilianers. Obwohl er in 43 Partien für Barcelona an 19 Treffern direkt beteiligt war (neun Tore, zehn Vorlagen), könnten sich die Wege im Sommer also trennen.

