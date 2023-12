Italiener berichten: Bonucci-Wechsel gescheitert

Die Wege von Leonardo Bonucci (36) und Union Berlin werden sich vorerst nicht trennen. Laut Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ sind die Verhandlungen zwischen dem italienischen Altmeister und der AS Rom abgebrochen worden.

Dies habe zwei Ursachen: Zum einen habe sich Bonucci mit der Roma nicht auf die Vertragsinhalte verständigen können, zum anderen bevorzuge Roma-Trainer José Mourinho inzwischen ein anderes Profil.

Noch heute Vormittag hatte es geheißen, der Deal stehe unmittelbar vor dem Abschluss. Was die neue Entwicklung nun für Bonuccis Zukunft bei Union bedeutet, steht noch in den Sternen. Bislang hatte der Sommerneuzugang im Trikot der Eisernen glücklos agiert. Kaum vorstellbar, dass Trainer Nenad Bjelica für Bonucci in der Rückrunde viel Spielzeit vorgesehen hat.