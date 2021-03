Werder mischt bei Peretz mit

Werder Bremen hat offenbar die Fühler nach Dor Peretz (25) ausgestreckt. Wie der israelische TV-Sender ‚Sport1‘ meldet, fanden bereits Gespräche zwischen Werder und dem Spieler statt, um die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels zum Bundesligisten abzustecken. Peretz‘ Vertrag bei Maccabi Tel Aviv läuft im Sommer aus, weshalb er ablösefrei wechseln könnte.

Gerade erst ließ Clemens Fritz verlauten, dass man auf der Position im defensiven Mittelfeld nach Verstärkungen Ausschau hält. Aufgrund von Werders angespannter Finanzlage dürfte ein besonderes Augenmerk auf ablösefreien Spielern liegen. Angeblich melden auch „eine Reihe englischer Teams“ Interesse an Peretz an, so der Fernsehsender.