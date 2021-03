Neuer Sechser: Werder legt Scouting-Priorität fest

Clemens Fritz hat Einblick in das Scouting von Werder Bremen gewährt. „Wir fahnden grundsätzlich nach allen Positionen“, sagt der Leiter der entsprechenden Abteilung gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘: „Die Sechs ist natürlich ein Thema, das wir ganz genau im Blick haben.“

Anfang Oktober des vergangenen Jahres meldeten die Bremer kurz vor Transfermarkt-Ende Interesse an Marko Grujic (24) an. Den Serben verlieh der FC Liverpool allerdings letztlich an den FC Porto. Neuzugang Patrick Erras (26) kann die Rolle bislang nicht ausfüllen. Alle andere Mittelfeldspieler im Bremer Kader sind grundsätzlich eher offensiver beheimatet und haben ihre Stärken nicht in der Balleroberung.