Barça: Erste Strafe für Dembélé unter Xavi

Ousmane Dembélé hat nicht lange für die erste Disziplinarstrafe unter seinem neuen Trainer Xavi gebraucht. Dem ‚ESPN‘-Journalisten Jordi Blanco zufolge kam der französische Offensivmann am heutigen Freitagmorgen um 8:33 Uhr drei Minuten zu spät am Trainingsgelände des FC Barcelona an und muss prompt in die Mannschaftskasse einzahlen.

Kein Drama — aber eben ein typischer Dembélé. Der derzeit am Oberschenkel verletzte Franzose mag ein begnadeter Kicker sein, lässt seit jeher allerdings die nötige Professionalität vermissen. So hoch Xavis Meinung von Dembélé auch sein mag, zu oft sollte sich der 24-Jährige nun keine Aussetzer mehr leisten.