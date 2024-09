Bayern verlängert mit zwei Talenten

Der FC Bayern setzt weiter auf zwei Talente aus der eigenen Akademie. Leon Klanac (17) und Jussef Nasrawe (17) werden jeweils mit neuen Verträgen ausgestattet. Die U19-Akteure sind ab sofort bis 2027 an den Rekordmeister gebunden.

Campus-Leiter Jochen Sauer hält große Stücke auf die Nachwuchsspieler: „Jussef und Leon gehören in ihrem Jahrgang und auf ihren Positionen zu den verheißungsvollen Talenten in Deutschland. Beide haben sich bei uns in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und wir glauben an ihr weiteres Potential. Deswegen sind wir froh, dass sie auf ihrem Weg in den Profifußball auch die nächsten Schritte mit uns gehen werden.“