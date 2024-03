Henderson bereut Saudi-Wechsel

Jordan Henderson blickt mit Reue auf seinen Abschied vom FC Liverpool in Richtung Saudi-Arabien zurück. Der Mittelfeldspieler, mittlerweile bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, sagt der niederländischen Tageszeitung ‚Het Parool‘: „Die saudische Liga entwickelt sich, aber sie passt nicht zu mir. Wenn ich zurückblicke, war es eine große Entscheidung, die ich für richtig hielt. Aber ich habe einen Fehler gemacht, dorthin zu gehen.“ Im vergangenen Sommer war Henderson nach zwölf Jahren beim FC Liverpool für 14 Millionen Euro zu Al-Ettifaq gewechselt. Ein Transfer, der von vielen Fans kritisiert wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das von Reds-Ikone Steven Gerrard trainierte Team absolvierte Henderson schließlich 19 Pflichtspiele, ehe er im Wintertransferfenster ablösefrei zu Ajax weiterzog. „Am Ende ist es nicht so gelaufen, wie es sich beide Seiten gewünscht haben“, so der Rechtsfuß weiter, „aber es war ein gutes Ende.“ In Amsterdam hat sich der 81-fache Nationalspieler dagegen schnell eingelebt und trägt mittlerweile sogar die Kapitänsbinde. Für Henderson war der Wechsel zu den Niederländern nach seinem Abenteuer in Saudi-Arabien genau das Richtige: „Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und ich hatte das Gefühl, dass diese Chance zu groß war, um sie abzulehnen.“