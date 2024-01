Tinte trocken: Hannibal wechselt zu Sevilla

Hannibal Mejbri bricht seine Zelte bei Manchester United eineinhalb vor Vertragsende ab. Der FC Sevilla gibt die Verpflichtung des Mittelfeldspielers bekannt. Es handelt sich nach offiziellen Vereinsangaben um eine Leihe inklusive Kaufoption, die dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro beträgt. Eine Rückkaufklausel soll es nicht geben.

2019 war der 20-Jährige für zehn Millionen Euro von der Jugendabteilung der AS Monaco zu den Red Devils gewechselt. In Manchester konnte sich Hannibal, der jüngst auch mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht wurde, nie nachhaltig durchsetzen. Nun soll ihm in Spanien der Durchbruch gelingen. Der La Liga-Klub steckt jedoch tief in der Krise: Auf Platz 17 befinden sich die Andalusier mitten im Abstiegskampf.