Medien: Bayer-Juwel Bravo vor Wechsel

Atlético Madrid steht offenbar vor der Verpflichtung von Iker Bravo. Wie die ‚Marca‘ berichtet, leihen die Rojiblancos den 17-jährigen Nachwuchsstürmer für zwei Jahre von Bayer Leverkusen aus. Eine Kaufoption sei Teil des Deals.

Erst am gestrigen Donnerstag waren erste Gerüchte um Atlético und Bravo aufgekommen. Nun scheint der potenzielle Transfer schnell an Fahrt aufgenommen zu haben. In Madrid sei der spanische U19-Nationalspieler zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Bravo war erst im vergangenen Sommer vom FC Barcelona zu Bayer gewechselt. Dort ist er nach seinem ersten und bislang einzigen Bundesliga-Einsatz im November der zweitjüngste Spieler der Klubgeschichte. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist Bravo aber immer wieder abseits des Platzes mit aggressivem Verhalten und Undiszipliniertheiten aufgefallen, hat sich unter anderem mit seiner Gastfamilie überworfen und ein Hotelzimmer demoliert.