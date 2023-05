Pirlo verlässt die Türkei

Der türkische Erstligist Karagümrük muss sich für die kommende Spielzeit nach einem neuen Trainer umsehen. Wie der Süper Lig-Klub bekanntgibt, werden Andrea Pirlo und sein Team den Verein verlassen.

Karagümrük verabschiedet den Italiener unter anderem mit den Worten: „Wir sind sehr glücklich drüber, eine Saison mit Andrea Pirlo verbracht zu haben und danken ihm für seinen Beitrag zu unserem Klub.“ Pirlo trat den Posten im Juni des vergangenen Jahres an, holte in 34 Partien durchschnittlich 1,29 Punkte und rangiert in der Türkei derzeit auf dem neunten Platz.

