Sevilla: Nianzou fällt aus

Der FC Sevilla muss auf seinen Abwehrspieler Tanguy Nianzou verzichten. Wie die Andalusier bekanntgeben, zog sich der französische U21-Nationalspieler im gestrigen Spiel gegen den FC Valencia (1:1) einen Muskelfaseriss im Oberschenkel zu. Die Ausfallzeit hänge vom Heilungsverlauf ab, heißt es weiter.

Im Sommer verpflichtete Sevilla den Innenverteidiger für 16 Millionen Euro vom FC Bayern. Die Münchner besitzen eine Rückkaufoption. Bisher war Nianzou weitestgehend gesetzt (elf Einsätze) und erzielte zudem ein Tor in der Champions League.

🏥 Tanguy Nianzou has suffered an injury to his right quad. Get well soon Tanguy!