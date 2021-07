Gikiewicz verlängert in Augsburg

Der FC Augsburg hat den Vertrag von Rafal Gikiewicz (33) verlängert. Wie der Bundesligist verkündet, wurde das Arbeitspapier des Torhüters bis 2023 ausgedehnt. Per Option kann die Laufzeit um ein weiteres Jahr erweitert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gikiewicz war im vergangenen Sommer von Union Berlin nach Augsburg gewechselt und zeigte in der Fuggerstadt meist ansprechende Leistungen. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2022 ausgelaufen.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Vertragsverlängerung von Rafal weiter Konstanz auf der Torhüterposition für die kommenden Jahre sicherstellen können. In der abgelaufenen Saison war Rafal ein starker Rückhalt für die Mannschaft. Er hat großen Ehrgeiz und noch viele Ziele, die er mit dem FC Augsburg erreichen will“, so FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter.

Gikiewicz selbst erklärt: „Ich fühle mich mit meiner Familie richtig wohl in Augsburg und im Verein, so dass der FCA immer der erste Ansprechpartner für mich war. Ich freue mich sehr auf die weitere Zeit in Augsburg, denn es ist immer noch mein großer Traum, einmal vor unseren fantastischen Fans in der ausverkauften WWK ARENA zu spielen.“