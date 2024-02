Hoffenheim verleiht Samassékou

Diadié Samassékou wechselt nach Spanien. Die TSG Hoffenheim verleiht den defensiven Mittelfeldspieler bis zum Saisonende an den La Liga-18. FC Cádiz. Im Kraichgau besitzt Samassékou noch einen Vertrag bis 2025, in dieser Saison steht nur ein Kurzeinsatz auf seinem Konto. Mit der Nationalmannschaft von Mali steht für Samassékou am Samstag das Afrika-Cup-Viertelfinale gegen die Elfenbeinküste an.

„Diadié ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, bis zum Saisonende für den FC Cadiz auflaufen zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir zugestimmt. Diadié hat ohne Zweifel seine Qualitäten, die er nicht zuletzt aktuell beim Afrika Cup unter Beweis stellt. Trotzdem hatte er in der Hinrunde nicht die entsprechenden Einsatzzeiten bei uns“, sagt Hoffneheims Leiter Profifußball Pirmin Schwegler, „wir sind zuversichtlich, dass Diadié dort die gewünschten Einsätze erhalten und sich diese Leihe für alle Parteien auszahlen wird.“