HSV verlängert mit Meißner

Der Hamburger SV bindet Robin Meißner langfristig an den Verein. Wie die Hanseaten mitteilen, unterschreibt der 21-Jährige am Donnerstagmittag einen Vertrag bis 2024. Für Meißner ist es der erste Profivertrag in seiner Karriere.

„Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich noch einen U21-Kontrakt im Campus unterzeichnet, seitdem ist es für mich überragend gelaufen. Jeder kleine Junge träumt davon, Profi zu werden“, erklärt der Mittelstürmer. Meißner feierte in der vergangenen Saison sein Debüt für die erste Mannschaft. Inzwischen stehen zehn Einsätze für den Angreifer zu Buche.