Castro: Genk statt Eintracht?

Trotz seines geplatzten Wechsels zu Eintracht Frankfurt könnte Nicolás Castro in der neuen Saison in Europa auflaufen. Laut dem argentinischen Journalisten César Luis Merlo befinden sich die Newell’s Old Boys in direkten Verhandlungen mit dem KRC Genk über einen Transfer des 21-jährigen Spielmacher-Talents. Die Gespräche schreiten dem Bericht zufolge gut voran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Castro war zuletzt intensiv mit Frankfurt in Verbindung gebracht worden, ein Transfer zerschlug sich jedoch, nachdem Mario Götze (30) nach Frankfurt gewechselt war. Newell’s drohte der SGE daraufhin mit juristischen Folgen.