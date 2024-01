Augsburgs Mbuku findet Leihklub

Nathanaël Mbuku wird den FC Augsburg vorübergehend in Richtung Heimat verlassen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, erhält die AS Saint-Étienne den Zuschlag für den 21-jährigen Offensivspieler. Alle Parteien sollen sich auf ein Leihgeschäft bis zum Sommer ohne Kaufoption geeinigt haben.

Neben Saint-Étienne hatte nach FT-Infos auch Ligarivale Girondins Bordeaux die Fühler ausgestreckt. In Augsburg kommt Mbuku kaum zum Zug, dies soll sich in der französischen zweiten Liga ändern. Vertraglich ist der U-Nationalspieler noch bis 2027 an die Fuggerstädter gebunden.