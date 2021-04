Dursun spricht über Schalke

Serdar Dursun hat die Chance ausgelassen, Gerüchten um einen Wechsel zum FC Schalke 04 den Riegel vorzuschieben. „Schalke ist ein hervorragender Klub, der in die Bundesliga gehört“, schwärmte der Stürmer von Darmstadt 98 am Rande des gestrigen Spiels gegen den VfL Bochum (3:1) bei ‚Sky‘ und fügte mit Bezug auf seine Zukunft an: „Ich weiß es noch nicht. Wir haben noch drei Spiele, da will ich weiter Gas geben. Dann werden wir sehen, ob ich bleibe oder wechsle.“

Der 29-Jährige wird schon seit einigen Wochen mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Als aktueller Toptorschützer der zweiten Liga könnte Dursun zum Schlüsselspieler für das Schalker Projekt Wiederaufstieg werden. Sein Vertrag in Darmstadt läuft aus. „Ich bin seit drei Jahren hier und glücklich. Ich hatte auch schon Gespräche mit dem Klub, der mich behalten will. Aber ich bin jetzt 29 und muss schauen, was ich tue“, so Dursun, der ankündigt: „In den nächsten Wochen werden wir uns zusammensetzen und schauen, was für mich das Beste ist.“