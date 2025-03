Wolfsburg: Cerny kokettiert mit Abgang

Vaclav Cerny liebäugelt mit einem permanenten Abgang vom VfL Wolfsburg. Das offenbarte der 27-jährige Flügelspieler im Gespräch mit dem ‚Daily Record‘. In dieser Spielzeit ist der tschechische Nationalspieler an die Glasgow Rangers verliehen und überzeugt trotz einer für den Klub eher enttäuschenden Saison mit 17 Treffern und sieben Vorlagen in bisher 44 Pflichtspielen. Cerny möchte sich den Schotten gerne dauerhaft anschließen: „Das will ich auf jeden Fall. Aber es gibt so viele Aspekte, die ich nicht kontrollieren kann. Ich kann nur mein Bestes geben und meine Form und meine Quote halten."

Derzeit gibt es laut der schottischen Tageszeitung seitens des Klubs allerdings keine Anzeichen, den Leihspieler zu halten. Das soll jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt daran liegen, dass der Verein aktuell noch vor einer ungeklärten Übernahme durch US-Investoren steht. Kontakt zu den Wolfsburgern, die den Angreifer 2023 für acht Millionen Euro von Twente Enschede verpflichtet hatten, hat es laut Cerny während seiner Leihe nicht gegeben. Sollte es mit einem Glasgow-Wechsel nicht klappen, sei er offen für alle Optionen: „Ich würde nicht sagen, dass ich Träume habe. Ich tue alles, was ich kann, um mir nach der Saison so viele Türen wie möglich zu öffnen und wählen zu können. Es ist mir egal, ob es Türen bei den Rangers, in Wolfsburg, in Spanien, Italien, England, Holland oder anderswo sind. Es liegt an mir, so viele wie möglich zu öffnen."