Rocas These zum Scheitern bei Bayern

Marc Roca resümiert in einem Interview seine zwei Jahre beim FC Bayern. Gegenüber der ‚Marca‘ sagt der Sechser: „Wenn man am Ende nicht spielt, liegt es daran, dass der Trainer andere Spieler einsetzt, aber auf keinen Fall an meinem Niveau, denn ich denke, dass ich mein Niveau gezeigt habe, als ich auf dem Platz stand.“

Grundsätzlich behält der Spanier seine Zeit bei den Münchnern positiv in Erinnerung: „Es waren zwei Jahre, in denen ich viel gelernt habe, in denen ich mich jeden Tag verbessert habe, in denen ich mit den Besten trainiert habe und in denen ich, vor allem psychologisch gesehen, nie aufgegeben habe.“ Roca spielte zwischen 2020 und 2022 für die Bayern, kam in seiner Zeit 24 Mal zum Einsatz. Derzeit läuft der 26-Jährige auf Leihbasis für Betis Sevilla auf, wo er regelmäßig in die Startelf berufen wird.