Kehrtwende bei Todibo?

Eine Zukunft von Jean-Clair Todibo beim FC Barcelona ist wohl doch nicht ganz ausgeschlossen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge will sich Trainer Quique Setién im Sommer zunächst persönlich ein Bild vom Innenverteidiger machen, ehe über dessen Zukunft entschieden wird.

Der 20-Jährige, der noch bis Saisonende an den FC Schalke 04 verliehen ist, steht bei zahlreichen Vereinen auf dem Wunschzettel. So sollen der FC Everton, der FC Southampton, Paris St. Germain und auch die AS Rom Interesse bekunden. Bayer Leverkusen soll sogar schon ein konkretes Angebot abgegeben haben. Schalke besitzt derweil eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, kann diese Summe in der aktuellen Coronakrise aber nicht stemmen.