Eberl bestätigt Bayerns Priorität – Hinweis auf Sommerneuzugänge?

Frisches Personal wird der FC Bayern im Winter nicht an Bord holen. Einerseits werden einige Profis nach zum Teil sehr langwierigen Verletzungen zeitnah wieder eine Option sein. Andererseits genießen die Vertragsverlängerungen diverser Leistungsträger oberste Priorität.

Im Interview mit dem ‚RND‘ unterstreicht Max Eberl die Münchner Devise: „Wir haben einen Topkader, und jetzt kommen die Verletzten peu à peu zurück. Deshalb ist unser Interesse, jetzt auf dem Markt aktiv zu werden, sehr gering. Unser großes Thema sind vielmehr die Vertragsverlängerungen. Und die möchte ich einfach über die Ziellinie bringen.“

Thomas Müller (35), Manuel Neuer (38), Alphonso Davies (24), Joshua Kimmich (29) und Jamal Musiala (21) sollen allesamt zeitnah ihre Unterschrift setzen. Fraglich bleibt, ob Leroy Sané (29) ein neues Arbeitspapier offeriert wird oder ob er im Sommer aufgrund seines auslaufenden Kontrakts ablösefrei abgegeben wird.

Sommer im Blick

Schon jetzt beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister jedenfalls mit dem kommenden Wechselfenster. „Wir schauen sehr genau, was auf dem Markt passiert, und vielleicht werden wir auch schon etwas für den Sommer vorbereiten“, gibt Eberl zu verstehen. Konkrete Namen lässt sich der Sportvorstand aber nicht entlocken.

Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Überflieger Viktor Gyökeres (26/Sporting Lissabon), der an der Säbener Straße vermeintlich das Erbe von Harry Kane (31) antreten könnte, sagt Eberl: „Die Spekulationen rund um den FC Bayern nehmen teilweise schon erstaunliche Ausmaße an. Aber es ist nun einmal so, dass ein Spielername, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, für die größte Aufmerksamkeit sorgt. Damit kann ich umgehen und fokussiere mich immer auf die tatsächlichen Themen.“ Es wird sich zeigen, wie aktiv der Bundesligist im Sommer auf dem Tranfsermarkt wird.