Hazard: „Allen zeigen, was ich kann“

Eden Hazard hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ein wichtiger Faktor bei Real Madrid zu werden. Der Trainer weiß, dass ich noch einen Vertrag bis 2024 habe. Meine ersten drei Jahre bei Real waren nicht gut, darum will ich jetzt allen zeigen, was ich kann. Angefangen am Samstag. Es war immer mein Traum, für Real zu spielen und das ist es noch immer, so der Belgier gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘.

Dem 31-Jährigen wurde im März eine Metallplatte aus dem rechten Wadenbein entfernt. „Die Operation lief gut. Alles läuft nach Plan im Moment. Ich bin zur richtigen Zeit wieder fit, um im Champions Leauge-Finale mit dabei sein zu können“, macht sich Hazard Hoffnungen auf einen Einsatz am Samstag gegen den FC Liverpool.