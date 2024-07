Ab ins Viertelfinale: Oranje dominiert Rumänien

Starker Start der Rumänen, die das Team von Ronald Koeman sehr hoch anliefen und Virgil van Dijk und Co. im Spielaufbau so immer wieder in die Bredouille brachten. Die beste Chance der Anfangsphase ging auf das Konto von Dennis Man, der bei seinem Schuss aus rund 18 Metern nur knapp zu hoch zielte. Genau in die Druckphase der Rumänen fiel dann allerdings die Führung für Oranje. Cody Gakpo überwand Florin Nita, dessen Stellungsspiel bei dem Gegentreffer zumindest diskutabel war. Ein Treffer, der den Niederländern sichtbar Selbstvertrauen einhauchte. In der Folge waren sie es, die das Kommando übernahmen und ihrerseits wesentlich zielstrebiger agierten. Nach einigen guten Gelegenheiten durch Xavi Simons oder auch Memphis Depay hätte die Pausenführung eigentlich mehr als ein Tor betragen müssen.

Nicht ganz so dominant, aber trotzdem als überlegenes Team startete das Koeman-Team in den zweiten Durchgang. Die vorerst beste Chance verzeichnete van Dijk, dessen Kopfball nach etwas weniger als einer Stunde aber nur am Außenpfosten landete. Danach war es insbesondere immer wieder der bärenstarke Gakpo, der die rumänische Hintermannschaft in Verlegenheit brachte. Dabei vergaben die Niederländer beste Gelegenheiten, wurden aber am Ende nicht bestraft. Das 2:0 knapp zehn Minuten vor dem Schlusspfiff machte den Deckel letztlich drauf auf eine schon vor dem abschließenden 3:0 durch Malen sehr einseitige Partie. Im Viertelfinale wartet nun der Sieger aus der Abendpartie (21 Uhr) zwischen Österreich und der Türkei.

Torfolge

1:0 Cody Gakpo (20.): Über Xavi landet der Ball links bei Gakpo. Der Rechtsfuß zieht nach innen und zielt auf das kurze Eck. Rumänien-Keeper Nita ist noch leicht dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Von einer Teilschuld kann sich der Routinier hier nicht freisprechen.

2:0 Donyell Malen (83.): Wieder einmal setzt sich Gakpo durch. Diesmal gibt er einen Ball nicht verloren, der fast im Toraus ist. Letztlich spitzelt der Liverpooler den Ball in die Mitte zu Malen, der nur noch ins leere Tor einzuschieben braucht.

2:0 Donyell Malen (90+3.): Im Anschluss an einen rumänischen Standard geht Malen auf die Reise, zieht über halblinks nach innen und versenkt souverän ins kurze Eck. Der Schlusspunkt.

Star des Spiels: Cody Gakpo

Sobald EM- oder WM-Turniere starten, findet der Reds-Star seine Topform. Dabei gefiel Gakpo gegen die Rumänen nicht nur mit seinem Treffer, sondern diversen starken Dribblings und Abschlüssen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt einer der absoluten Stars dieser Endrunde.

Ruhepol des Spiels: Jerdy Schouten

Spektakulär ist anders, aber der PSV-Sechser vereint vieles, was man als Spezalialist für seine Position so benötigt: Zweikampfhärte, Stellungsspiel und eine fast unvergleichliche Ruhe am Ball. Top-Leistung des Rechtsfußes, der es unter anderem auch auf die Einkaufsliste von Borussia Dortmund geschafft hat.