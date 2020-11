Brügge - BVB: Favre bringt vier Neue

Mit einem Sieg und einer Niederlage aus den ersten beiden Gruppenspielen der Champions League ist Borussia Dortmund durchwachsen in die Gruppe F gestartet. Mit einem Sieg gegen den FC Brügge können sich die Schwarz-Gelben eine gute Ausgangslage für die Rückspiele schaffen.

Gegen den belgischen Meister muss Lucien Favre aufgrund der Verletzung von Mats Hummels in der Abwehr umstellen. Thomas Delaney beginnt an der Seite von Manuel Akanji. Mo Dahoud und Giovanni Reyna ersetzen jeweils Jude Bellingham und Jadon Sancho. Darüber hinaus kehrt Erling Haaland in die Startformation zurück.

Die Aufstellungen

FC Brügge

Borussia Dortmund