Freiburg verlängert mit Müller

Florian Müller bleibt dem SC Freiburg erhalten. Wie der Bundesligist offiziell bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem Ersatzkeeper verlängert. Über die genauen Modalitäten wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart. „Flo ist zuallererst ein sehr guter Torhüter. Wenn ein Spieler darüber hinaus seine Charaktereigenschaften so wie er in das Torwart-Trio und die gesamte Mannschaft einbringt, ist es nahezu perfekt. Wir freuen uns sehr über die Verlängerung mit Flo, in dem Wissen, uns jederzeit auf ihn verlassen zu können“, lässt sich Sportdirektor Klemens Hartenbach zitieren.

Müller stammt aus der Jugend von Mainz 05 und war im Sommer 2023 für die Ablöse von 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in den Breisgau gewechselt. Leihweise hütete er bereits in der Spielzeit 2020/21 das Freiburger Tor. Insgesamt stand der 28-Jährige bisher 47 Mal für den Klub zwischen den Pfosten. „Wir arbeiten hier gut im Team, ohne dass ich meine persönlichen Ziele und Ambitionen aus den Augen verliere. Zudem fühle ich mich im Verein und in der Stadt richtig wohl. Ich will weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich unterwegs sind“, so Müller.