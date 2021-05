Costa-Wechsel: Wird die Zeit knapp?

Mit Ex-Klub Grêmio Porto Alegre ist sich Douglas Costa bereits über eine Zusammenarbeit einig. Doch der Wechsel nach Brasilien könnte zum Wettlauf gegen die Zeit werden. In zwei Tagen schließt das dortige Transferfenster und noch sind nicht alle Formalitäten geklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlen noch einige Dokumente und das grüne Licht von Stammverein Juventus Turin. Bei den Italienern besitzt Costa einen Vertrag bis 2022. Zudem wolle Costa, der sich schon in Brasilien befindet, einige persönliche Dinge aus München holen – die anschließende Quarantäne würde seine Rückreise nach Südamerika allerdings verzögern.

Costa war Anfang Oktober per Leihe zum zweiten Mal nach 2015 zum FC Bayern gewechselt. Nur ein Tor und einen Assist konnte der 30-jährige Flügelstürmer in mageren 314 Ligaminuten beisteuern. Jetzt hofft er auf einen Neustart in Brasilien. Laut ‚Bild‘ will der aktuell verletzte Costa schon in einem Monat am Spielbetrieb teilnehmen. Drei Tage bleiben, um diesen Wunsch zu realisieren.