Eintracht: Lisztes kann richtig teuer werden

Mit allen Aufschlägen wird der Transfer von Kristián Lisztes (18) ein großes Investment für Eintracht Frankfurt. Wie Fabrizio Romano berichtet, steigt die Ablöse für den von zahlreichen anderen Klubs umworbenen Offensivspieler aus Ungarn im Extremfall auf zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hessen zahlen einen kleinen Bonus für jeden weiteren Lisztes-Einsatz im Trikot von Ferencváros Budapest. Damit will der Bundesligist sicherstellen, dass der Youngster bis zu seiner Ankunft in Frankfurt im nächsten Jahr weiter Spielpraxis bekommt. Offenkundig kann so eine ordentliche Stange Geld für die Ungarn herausspringen.