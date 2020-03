Schwerer Stand bei Real: Jovic erreicht Anfrage

Zwischen Luka Jovic und Real Madrid will es einfach nicht so richtig funken. Der Serbe, der im Trikot von Eintracht Frankfurt die gegnerischen Abwehrreihen in Angst und Schrecken versetzte, musste die jüngsten drei La Liga-Partien von der Bank aus verfolgen. In den vergangenen fünf Spielen stehen nur zwei Einsatzminuten zu Buche.

Dass Jovic trotz seiner Probleme bei den Königlichen (zwei Pflichtspieltore) ein hochveranlagter Stürmer ist, ist allerdings europaweit bekannt. Auch bei der SSC Neapel, die laut einem Bericht der ‚as‘ Interesse am 22-Jährigen zeigt. Der Maradona-Klub hat dem Jovic-Lager demnach bereits eine erste Anfrage übermittelt.

Napoli könnte im Sommer seine Offensive umkrempeln und sich von den Angreifern Arkadiusz Milik (26) und José Callejón (33) trennen. Jovic zählt zu jenen Kandidaten, mit denen der Umbruch initiiert werden könnte. Angeblich wäre der Neuner nicht abgeneigt, sollte sich sein Standing in Madrid bis zum Saisonende nicht verbessern. Stand jetzt will ihn Real laut ‚as‘ eher nicht abgeben, doch das könne sich schnell ändern.