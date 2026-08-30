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Gudelj zu Getafe

Nemanja Gudelj (34) hat einen neuen Verein gefunden. Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich ablösefrei dem FC Getafe an. Zuvor war er sieben Jahre für den FC Sevilla aktiv.

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