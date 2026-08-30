Gudelj zu Getafe
Nemanja Gudelj (34) hat einen neuen Verein gefunden. Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich ablösefrei dem FC Getafe an. Zuvor war er sieben Jahre für den FC Sevilla aktiv.
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✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Nemanja Gudelj, nuevo refuerzo azulón.— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 30, 2026
🇷🇸 El centrocampista serbio firma por una temporada.
¡Bienvenido, Gudelj! 🤩https://t.co/gzqkbUK8LC pic.twitter.com/fcylWBhuT5
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