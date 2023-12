Erste Anfrage: Köln plant Dietz-Leihe

Bei Florian Dietz bahnt sich eine Luftveränderung im Januar an. Laut ‚Sky‘ möchte der 1. FC Köln den Angreifer entweder in die zweite oder dritte Liga verleihen, sobald die Geißböcke ihren neuen Stürmer verpflichtet haben. Dem Bezahlsender zufolge bekundet Drittligist Rot-Weiss Essen loses Interesse an Dietz. In Köln ist der 25-Jährige mittlerweile nur noch Reservist.

Am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Mainz 05 schnupperte Dietz erstmals in dieser Saison Bundesligaluft (insgesamt 26 Minuten). Inzwischen läuft der 1,90 Meter große Angreifer wieder für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf. Dort steht der Rechtsfuß bei vier Treffern und zwei Vorlagen in sechs Einsätzen. Sein Vertrag in Köln ist noch bis 2025 gültig. Im Sommer könnten die Domstädter somit letztmalig noch eine angemessene Ablöse einspielen.