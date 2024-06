Bayer-Flirt Marín vor Napoli-Wechsel

Die SSC Neapel steht vor der Verpflichtung von Real Madrids Innenverteidiger Rafa Marín. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ meldet, hakt es einzig und allein an einer möglichen Rückkaufklausel, die sich die Madrilenen gerne sichern würden. Über die sonstigen Inhalte sind sich die Parteien offenbar einig. Dem Vernehmen nach pendelt sich die Ablöse für das Abwehrtalent bei zehn bis zwölf Millionen ein, Marín soll bei den Kampaniern mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet werden.

Damit hätten die Süditaliener auch Bayer Leverkusen im Rennen um den Youngster ausgestochen. Die Rheinländer wurden in der Vergangenheit mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison war Marín an Deportivo Alavés verliehen und war aus der Stammformation nicht wegzudenken. Am Ende der Spielzeit belegten die Basken den zehnten Platz.