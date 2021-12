Muñoz verlängert bei Real Sociedad

Real Sociedad verlängert den Vertrag mit Aihen Muñoz. Der Linksverteidiger bindet sich bis 2024 an den Klub aus San Sebastián. Für den 24-Jährigen bedeutet die Ausdehnung seines Kontrakts beim spanischen Erstligisten eine Menge: „Das ist der Klub meines Lebens.“ Der Verteidiger durchlief die Jugendakademie von Real Sociedad und reifte dort zum Profi.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Wettbewerbsübergreifend kommt Muñoz in der laufenden Saison auf 21 Einsätze. Ein Tor und ein Assist steuerte der Linksfuß dem Erfolg seiner Mannschaft bei. In der Europa League wird Muñoz mit Real Sociedad in den Playoffs zum Achtelfinale auf RB Leipzig treffen.