Moukoko-Durchbruch: Schwieriger Spagat für den BVB

Am 20. November feiert Youssoufa Moukoko seinen 16. Geburtstag. Dank der neuen DFL-Statuten darf der Teenager dann für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen. Regelmäßige Trainingsbeteiligung gestaltet sich jedoch schwierig, da der Stürmer parallel noch zur Schule geht.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, erarbeitet der BVB momentan ein Konzept, wie beides möglich sein soll. Im Vordergrund soll dabei neben der sportlichen Entwicklung auch die schulische Ausbildung und das Erreichen eines Schulabschlusses stehen.

Gelingen soll dies in enger Abstimmung mit Moukokos Schule, sodass die Fehlzeiten aufgrund von Trainingseinheiten so gering wie möglich ausfallen. Zur Seite steht dem Youngster da neben Talente-Manager Otto Addo auch Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl, der selbst parallel zu seinem Profidurchbruch bei den Schwarz-Gelben das Abitur ablegte.

Da der Start der Saisonvorbereitung in neun Tagen in den Sommerferien liegt, ist Moukokos Teilnahme an den ersten Einheiten kein Problem. Zwei Wochen später beginnt aber das neue Schuljahr. Dann wird sich zeigen, ob das vom BVB erarbeitete Konzept tragfähig ist und dem Youngster der Spagat zwischen Schule und Profikarriere gelingt.