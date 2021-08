Real bangt: Mbappé im PSG-Kader

Real Madrid läuft allmählich die Zeit davon, will man Wunschspieler Kylian Mbappé noch in diesem Sommer an Bord holen. Zwei Tage vor dem Deadline Day steht der 22-Jährige noch im Spieltagskader für heutige die Partie zwischen Paris St. Germain und Stade Reims (20:45 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Real bietet 170 Millionen Euro Sockelablöse plus zehn Millionen Boni – eine Offerte, die PSG bis dato nicht zufriedenstellt. Im Pariser Aufgebot steht heute übrigens auch erstmals Star-Neuzugang Lionel Messi (34).