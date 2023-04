Barça nimmt Benfica-Verteidiger ins Visier

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem geeigneten Rechtsverteidiger auf einen neuen Kandidaten gestoßen. Neben Noussair Mazraoui (25) wird laut ‚Mundo Deportivo‘ auch eine Verpflichtung von Alexander Bah in Betracht gezogen.

Bah wechselte erst vergangenen Sommer für acht Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Von Beginn an erkämpfte sich der Däne einen Stammplatz in der Elf von Trainer Roger Schmidt. Wegen einer Verstauchung des rechten Knies verpasste der Außenverteidiger allerdings das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (3:3). Bah wird für einige Wochen ausfallen: Wann genau der 25-Jährige wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch offen. Vertraglich ist der sprintstarke Rechtsfuß bis 2027 an Benfica gebunden.

