Juve: Merino im Blick

Juventus Turin hat ein Auge auf Mikel Merino (27) geworfen. Wie die ‚Gazetta dello Sport‘ berichtet, hat sich Cristiano Giuntoli, Technischer Direktor der Alten Dame, das Champions League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Sociedad und Paris Saint-Germain (1:2) am gestrigen Dienstag im Stadion angeschaut. Dabei lag der Fokus auf Merino, der auch in dieser Saison im Mittelfeld der Basken die Fäden zieht. Den Bianconeri wird ebenfalls ein Interesse an Innenverteidiger Robin Le Normand (27) von Real Sociedad sowie Ex-Napoli-Spieler Fabián Ruiz, der derzeit für PSG aufläuft, nachgesagt.

Die Turiner wollen im Sommer speziell in der Zentrale aufrüsten. Zum einen verliert man mit Paul Pogba (30) aufgrund dessen Doping-Sperre langfristig einen Mittelfeldspieler. Zum anderen ist die Zukunft von Adrien Rabiot (28), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ungeklärt. Der aktuelle Tabellenzweite der Serie A hat deshalb eine lange Kandidatenliste.