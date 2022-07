BVB: Der Stand bei Cavani

Was wird aus Haaland-Erbe Sébastian Haller? Das ist die große Frage, die Borussia Dortmund derzeit in Atem hält. Klar, die Gesundheit des Menschen steht über allem – doch daran knüpft wohl oder übel eine weitere Frage an: Muss der BVB doch noch einmal auf dem Stürmermarkt zuschlagen?

Täglich wird die Liste der Kandidaten länger. Heute ist Köln-Liebling Anthony Modeste (34) hinzugekommen. Man mag diese Spekulationen nach Hallers Hodentumor-Diagnose geschmacklos finden, aber an der Strobelallee kommen sie nun einmal nicht drum herum, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten. Teil der Gedankenspiele ist auch ein gewisser Edinson Cavani.

Der Name des Uruguayers, jahrelang einer der treffsichersten Torjäger Europas, wurde am gestrigen Dienstag im ‚Sport1‘-Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ im BVB-Zusammenhang erwähnt. Einen Tag später geht das spanische Online-Medium ‚Relevo‘ auf diese Konstellationen ein. Die Kollegen aus Spanien können das Dortmunder Gedankenspiel bestätigen – offenkundig mehr als nur ein Gerücht.

Im Wartestand

Demzufolge warten Cavani und sein Management aktuell auf Nachricht aus Dortmund in Form eines konkreten Angebots. Ob das am Ende des Tages auch wirklich kommen wird, bleibt abzuwarten. Der 35-Jährige scheint aber allemal offen für ein Engagement in Dortmund zu sein.

Andererseits verweist auch ‚Relevo‘ darauf, dass weiterhin die spanische La Liga für Cavani Priorität hat. Zuletzt hieß es, dass der Modellathlet kurz vor der Unterschrift beim FC Villarreal steht. Bewegung ist in diesem Fall derzeit nicht zu erkennen. Nicht ausgeschlossen, dass das mit der Situation in Dortmund zusammenhängt.