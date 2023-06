Leipzig holt Liverpool-Youngster Carvalho

RB Leipzig hat sich die Dienste von Fábio Carvalho vom FC Liverpool gesichert. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 20-jährige Mittelfeldspieler für eine Saison ausgeliehen. Eine Kaufoption konnte sich der Pokalsieger allerdings nicht sichern. Bei den Reds plant man langfristig mit Carvalho, der einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt.

„Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt aus England, in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln. Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Ich möchte nun mithelfen, daran anzuknüpfen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagt das Offensivtalent.

Max Eberl fügt an: „Fábio Carvalho ist ein herausragendes Talent – das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung durch den FC Liverpool. Fábio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen. “

Leipzig wird vor allem Carvalhos Vielseitigkeit zugutekommen. Der portugiesische U21-Nationalspieler kann im Mittelfeld mehrere Positionen in der Zentrale sowie auf der Außenbahn bekleiden.

Unter Jürgen Klopp kam der technisch versierte Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison auf 21 Einsätze bei den Profis, stand im Schnitt allerdings nur rund 30 Minuten auf dem Platz. Bei Leipzig soll es in der anstehenden Saison besser laufen.